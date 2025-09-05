Haberler

Bu nasıl iş bilmezlik: Dizel araca benzin doldurdular, sürücü çılgına döndü

Bu nasıl iş bilmezlik: Dizel araca benzin doldurdular, sürücü çılgına döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu nasıl iş bilmezlik: Dizel araca benzin doldurdular, sürücü çılgına döndü
Haber Videosu

Bir sürücü, dizel aracına yanlışlıkla benzin konulduğunu belirterek tepki gösterdi. Çift depo nedeniyle yerinde müdahale edilemeyen araç servise çekilirken, sürücü "Kapağında dizel yazıyor, mazot yerine benzin koymuşlar" sözleriyle yaşanan duruma isyan etti.

Bir sürücü, aracına mazot yerine benzin konulduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Aracının dizel olduğunu vurgulayan sürücü, "Kapağında dizel yazıyor, arkasında dizel işareti var. Mazot yerine benzin koymuşlar" dedi.

ÇİFT DEPO NEDENİYLE MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Aracın deposunun temizlenmesi için uzman çağrıldığını ancak aracın çift depo olması nedeniyle işlem yapılamadığını ifade eden sürücü, "Servise çekiyorlar şimdi. Böyle bir şey olabilir mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Olay sonrası araç servise götürülürken, yaşanan durum sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Eski eniştesiyle evlenen Kardeniz Kılıç sessizliğini bozdu

Eski eniştesiyle evlenen Survivor'ın yıldız ismi sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Buda habermi yani bize ne :) çözsün onlarla

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa:

ucuz yakıt almak için köşe istasyonları giderseniz kusura bakmayın ama böyle olur. gidin opete shell e petrol ofisine bu sıkıntıyı yaşamazsınız.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Hata ucuz akaryakıt peşinde koşan vatandaş mı yoksa akaryakıt fiyatlarını bu hale getirenler de mi

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Benzin mazot tan daha ucuz diye pompacı güzellik yapmış olabilir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

kardeşim birinin depo ağzı üçgen diğeri yuvarlak olsun girmesin işte birbibirine bunu düşünemiyor musunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu

Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu
Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Bu görüntülere Arda'nın eşinden ilk yorum
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

FIBA'ya sert tepki: Gece 3'te bile oynatsanız engelleyemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.