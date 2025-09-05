Bu nasıl iş bilmezlik: Dizel araca benzin doldurdular, sürücü çılgına döndü
Bir sürücü, dizel aracına yanlışlıkla benzin konulduğunu belirterek tepki gösterdi. Çift depo nedeniyle yerinde müdahale edilemeyen araç servise çekilirken, sürücü "Kapağında dizel yazıyor, mazot yerine benzin koymuşlar" sözleriyle yaşanan duruma isyan etti.
Bir sürücü, aracına mazot yerine benzin konulduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Aracının dizel olduğunu vurgulayan sürücü, "Kapağında dizel yazıyor, arkasında dizel işareti var. Mazot yerine benzin koymuşlar" dedi.
ÇİFT DEPO NEDENİYLE MÜDAHALE EDİLEMEDİ
Aracın deposunun temizlenmesi için uzman çağrıldığını ancak aracın çift depo olması nedeniyle işlem yapılamadığını ifade eden sürücü, "Servise çekiyorlar şimdi. Böyle bir şey olabilir mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Olay sonrası araç servise götürülürken, yaşanan durum sosyal medyada da gündem oldu.