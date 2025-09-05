Bu nasıl iş bilmezlik: Dizel araca benzin doldurdular, sürücü çılgına döndü

Bir sürücü, aracına mazot yerine benzin konulduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Aracının dizel olduğunu vurgulayan sürücü, "Kapağında dizel yazıyor, arkasında dizel işareti var. Mazot yerine benzin koymuşlar" dedi.

ÇİFT DEPO NEDENİYLE MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Aracın deposunun temizlenmesi için uzman çağrıldığını ancak aracın çift depo olması nedeniyle işlem yapılamadığını ifade eden sürücü, "Servise çekiyorlar şimdi. Böyle bir şey olabilir mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Olay sonrası araç servise götürülürken, yaşanan durum sosyal medyada da gündem oldu.