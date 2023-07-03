Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, minik Eymen Kerem'e satranç takımı hediye etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, satranca ilgi duyan minik Eymen Kerem'e satranç takımı hediye etti. Minik Eymen, Başkan Bakkalcıoğlu ile görüşerek satrancı sevdiğini anlattı. Başkan Bakkalcıoğlu ise çocukların yaz tatilinde ilgi duydukları alanlarda gelişmelerini teşvik etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, satranca ilgi duyan minik Eymen Kerem'e satranç takımı hediye etti.

Satrancı çok seven ve satranç konusunda ilerlemek isteyen minik Eymen Kerem, anne ve babası ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha önce Başkan Bakkalcıoğlu'ndan satranç takımı sözü alan minik Eymen, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Başkan Bakkalcıoğlu ile hayallerini paylaşan minik Eymen satrancı çok sevdiğini anlattı. Başkan Bakkalcıoğlu da çocukların kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için yaz tatilinin iyi bir fırsat olduğunu belirterek minik Eymen'e satranç takımı hediye etti, başarılar diledi.