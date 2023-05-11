Bozüyük Belediye Başkanı Engellilerle Yemekte Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri ile yemekte bir araya geldi. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen yemek programına siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri ile yemekte bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 'Engelliler Haftası' dolayısıyla Manişar Parkı'nda yemek programı düzenlendi. Programa; Başkan Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, siyasi parti temsilcileri, Engelliler Derneği Başkanı Nursel Topal ve dernek üyeleri katıldı.

Programda Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün ile birlikte masaları dolaşarak misafirlere, 'Hoş geldiniz' dedi. Başkan Bakkalcıoğlu, engelli bireylerin her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını belirterek, "Sevginin, dayanışmanın ve empatinin olduğu yerde tüm engeller kalkar. Sevgi ile hep birlikte engelsiz yarınlara" dedi.