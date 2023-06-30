Bozkurt'ta 131 yıldır "bayram pilavı" geleneği yaşatılıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 131 yıldır sürdürülen geleneksel "bayram pilavı" şöleninde 113 kazanda pişirilen etli pilav, binlerce kişiye ikram edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 131 yıldır dini bayramların 3'üncü gününde düzenlenen "bayram pilavı" şöleninde vatandaşlar bir araya geliyor. Bu yılki şölende belediye ekiplerince bin 250 kilogram pirinç ve 655 kilogram et kullanılarak 113 kazan etli pilav hazırlandı. Edilen duaların ardından vatandaşlara pilav ikram edildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı şölende, terminal ve kafe açılışı gerçekleştirildi. Belediye filosuna katılan 23 aracında tanıtımı yapıldı. "Bayram pilavı" etkinliğine, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Belediye Başkanı Muammer Yanık ve ilçe protokolü katıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Davut Çakmak, "İstanbul'dan sılayı ziyarete geldik. Gerçekten yollarda çok kalabalıktı, Bozkurt'ta çok kalabalık. Pilav şölenini, arkadaşlarla birlikte burada güzel bir şekilde şenlik halinde geçirdik. Bozkurt'umuz eski haline gelmiş. Çok mutluyuz, çok sevindik" dedi.