Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın kızını TikTok yayınlarında oynatıp para toplaması tepki çekti. Sosyal medyada bakanlıklara çağrı yapılırken, görüntünün altına "ahlak kalmadı", "Kıyamet alameti" şeklinde yorumlar yapıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın, kızını TikTok yayınlarında oynatıp para topladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek baba hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.
"KIYAMET ALAMETİ"
Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- TikTok kapatılsın
- Ahlak kalmadı ailelerde
- Çok çirkin
- Kıyamet alameti
- Bu ülke daha önce kötü günler görmüştü de ahlak olarak hiç bu kadar çökmemişti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam