Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Güncelleme:
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın kızını TikTok yayınlarında oynatıp para toplaması tepki çekti. Sosyal medyada bakanlıklara çağrı yapılırken, görüntünün altına "ahlak kalmadı", "Kıyamet alameti" şeklinde yorumlar yapıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın, kızını TikTok yayınlarında oynatıp para topladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek baba hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

"KIYAMET ALAMETİ"

Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • TikTok kapatılsın
  • Ahlak kalmadı ailelerde
  • Çok çirkin
  • Kıyamet alameti
  • Bu ülke daha önce kötü günler görmüştü de ahlak olarak hiç bu kadar çökmemişti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkemal tenbel:

ANALIK ve BABALIK okadar KUTSAL bir anlam taşır ki kendini ana ve baba sanmaktan öteye gidemeyen bu ve bu gibi müsveddeler bu yükü asla taşıyamaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan cıftcı:

Şahsı araştırın Hatay'ın Erzin CHP üyesidir..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Ahlak kalmamis yakinda kizini parayla satar iphone 17 alir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Muslera 16. saniyede gol yedi

O eski halinden eser yok şimdi
title
