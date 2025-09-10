Haberler

Boşanma davasında şahit olduğu durumu anlattı, dinleyenler "Yok artık" dedi

Güncelleme:
Boşanma davasında şahit olduğu durumu anlattı, dinleyenler
Bir avukat, anlaşmalı boşanma davasında tarafların 3 yaşındaki çocuklarını istemediğini açıkladı. Çocuğun yurda gönderileceği öğrenilirken, olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir avukatın paylaştığı olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Anlaşmalı boşanma davasına bakan avukat, çiftin 3 yaşındaki çocuklarını istemediğini, bu nedenle çocuğun yurda gönderileceğini açıkladı.

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI İSTEMİYORLAR"

Avukat, tarafların bencilliklerinden dolayı çocuğun mağdur olacağını belirterek, "Anlaşmalı boşanma davasına baktığım bir çift, 3 yaşındaki çocuklarını istemiyor. İki tarafın da bencilliği yüzünden çocuk yurda gidecek" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Olay, sosyal medyada hızla gündem olurken, kullanıcılar anne ve babaya tepki gösterdi. Birçok yorumda, çocuğun geleceğinin devlet korumasına bırakılmasının üzücü olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu tür vakaların aile hukukunda nadir görüldüğünü ancak çocuğun üstün yararının her şeyin üzerinde olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yıllar önce hayvanat bahçesinde kafese attığı kızını bıçaklayarak öldürdü

Yıllar önce gündem olan anne, kızını bu kez öldürdü
Yorumlar (2)

Yorumsuz:

İlk defa duydum, kansızlıktanson boyut!

14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
seennu:

İsabet olmuş o çocuk böyle alçak ruhluların elinde kalsaydı daha beter mhayatı olurdu.

6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
