Boşanma davasında şahit olduğu durumu anlattı, dinleyenler 'Yok artık' dedi

Bir avukatın paylaştığı olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Anlaşmalı boşanma davasına bakan avukat, çiftin 3 yaşındaki çocuklarını istemediğini, bu nedenle çocuğun yurda gönderileceğini açıkladı.

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI İSTEMİYORLAR"

Avukat, tarafların bencilliklerinden dolayı çocuğun mağdur olacağını belirterek, "Anlaşmalı boşanma davasına baktığım bir çift, 3 yaşındaki çocuklarını istemiyor. İki tarafın da bencilliği yüzünden çocuk yurda gidecek" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Olay, sosyal medyada hızla gündem olurken, kullanıcılar anne ve babaya tepki gösterdi. Birçok yorumda, çocuğun geleceğinin devlet korumasına bırakılmasının üzücü olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu tür vakaların aile hukukunda nadir görüldüğünü ancak çocuğun üstün yararının her şeyin üzerinde olduğunu hatırlattı.