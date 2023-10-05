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Bornova'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Yangına 3 helikopter, 11 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi.