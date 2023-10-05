Bornova'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Yangına 3 helikopter, 11 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kurudere Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 11 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile müdahalede bulunuldu.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam