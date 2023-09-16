Bolu'da traktör dereye devrildi, sürücü ağır yaralandı
Bolu'nun Ağaççılar köyünde odun yüklü traktörün dereye devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bolu'da traktörün dereye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.
İsmail K. idaresindeki odun yüklü traktör, merkeze bağlı Ağaççılar köyü yolunda kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam