Bolu'da traktör dereye devrildi, sürücü ağır yaralandı

Bolu'nun Ağaççılar köyünde odun yüklü traktörün dereye devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.