Bodrum-Milas kara yolunda otomobil otobüsün altında kaldı, 1 kişi öldü

Bodrum-Milas kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil otobüsün altında kaldı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Milas'tan Bodrum yönüne doğru seyir halindeki 48 DC 747 plakalı bir otomobil, aynı yönde ilerleyen 31 HM 081 plakalı otobüsle çarpıştı. Adabükü kavşağında meydana gelen kazada otobüsün altından kalan ve daha sonra taklalar atarak karşı şeride geçen otomobili hurdaya döndü. Otomobilin içerisinde bulunan Tuncay Taylan, Ünal Tolun, Ahmet Zeybek yaralanırken, Hüseyin Dursun (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, yol trafiğe tek taraflı olarak kapatıldı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Ölen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı olan 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ölen Hüseyin Dursun'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakülte Sekreteri olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsünün ise Hatay'dan Bodrum'a gittiği öğrenildi. - MUĞLA