Bodrum Kalesi Jandarma Renkleriyle Aydınlatıldı

Bodrum Kalesi Jandarma Renkleriyle Aydınlatıldı
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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak için Bodrum Kalesi'ni kırmızı-mavi renklerle ışıklandırdı. Yerli ve yabancı turistler bu renkli görüntüyü fotoğraflamak için kalenin önünde sıklıkla poz verdi.

BODRUM İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bodrum Kalesi'nin renkleri kırmızı-maviye dönüştürüldü. Kaledeki ışıklandırmayı gören yerli ve yabancı turistler kalenin önünde fotoğraf çektirdi.

Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik yapıldı. Bu kapsamda Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum Kalesi jandarmanın renkleri olan kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı. Kaledeki ışıklandırmayı gören yerli ve yabancı turistler kalenin önünde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Bodrum Kalesi önünde jandarma ekipleri motosiklet ve araçlarla geçiş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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