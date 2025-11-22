Haberler

Bisikletiyle Umreye Giden Emekli İşçi 3400 Km Yol Alacak
Balıkesir'in Susurluk ilçesinden umre için bisikletiyle yola çıkan 68 yaşındaki emekli işçi Fahrettin Şener, 13 günde 1250 km pedal çevirdi ve Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Toplamda 3400 km yol kat edecek.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinden umreye gitmek için bisikletiyle yola çıkan emekli işçi Fahrettin Şener (68), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

İşçi emeklisi Fahrettin Şener, umre gitmek için 13 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle yola çıktı. Şener, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'nın ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Bugün bisikletiyle Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Şener, işlemlerinin yaptırdıktan sonra Suriye'ye geçti. Şener, Suriye'nin ardından Ürdün'e, oradan da Suudi Arabistan'a geçerek umre yolculuğunu tamamlamayacak.

TOPLAM 3 bin 400 KİLOMETRELİK YOL

Bisikleti ile 1250 kilometrelik yolu pedal çevirerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaşan Şener, "Ayrıca umreye bisikletle gidilebileceğini göstermek için yola çıktım. Daha önceden yapmış olduğum planlarım vardı. Bisikletle kutsal topraklara gitmek de bu planımın içindeydi. 13 gün önce Susurluk ilçesinden yola çıktım. Türkiye'nin en güney sınırında bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na kadar 1250 km yol katettim. İlk hedefim, İdlib'te kalıp plan yapmak olacak. Çünkü bisikletimle günde 100 kilometre gidiyorum. Suriye'ye geçtikten sonra Ürdün'e sonra da Suudi Arabistan'a, kutsal topraklara ulaşacağım. Toplam 3 bin 400 kilometreyi bisikletle geçmiş olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
