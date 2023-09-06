Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli'nde şifalı suları denedi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ziyaret için gittiği Osmaneli'nde Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'nde şifalı suların tadına baktı.

Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından ağırlanan Vali Şefik Aygöl'e AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı eşlik etti. 1400 yıldır şifa dağıttığı inanılan egzama, mide, safra kesesi ve böbrek olmak üzere 4 adet çeşmeden su içerek tadına bakan Vali Aygöl, tesisin turizm açısından önemine değinerek, "Sularımızın Emeviler döneminde savaşçı askerlerin geçiş noktasında dinlenme ve mola verdikleri bir yer. Bu tarihlerde askerlerin bir rahatsızlıkları olduğunda burada bulunan sulardan içerek kendilerini iyi hissettikleri ve hastalıklarına şifa buldukları biliniyor. Bu şekilde askerlerin şifa buldukları yönünde rivayetler var" dedi.

Tesis hakkında tarihi ve kültürel bilgileri dinleyen Vali Aygöl, "Beni ağırlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e teşekkür ediyorum. Burada şifalı suları denedik. Tarihi ve kültürü hakkında da bilgiler aldım. Burada bulunan vatandaşlar ile sohbet ettik" şeklinde konuştu. - BİLECİK