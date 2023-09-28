Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Çavuşbaşı'nda yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Çavuşbaşı'nda cadde, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.