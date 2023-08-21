Batman'da bir binada dış cephede kopan pencere dekorasyonları park halindeki bir aracın üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Binadan düşen beton parçaları park halindeki aracın üzerine düştü

BATMAN - Batman'da bir binada dış cephede kopan pencere dekorasyonları park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Alınan bilgilere göre, kent merkezinde Diyarbakır Caddesi üzerinde bir binanın üst katlarında bulunan dış pencere dekorasyonundan kopan parçalar, park halindeki 72 ABG 827 plakalı aracın üstüne düştü. Batman'ın en işlek caddelerinden birinde meydana gelmesine rağmen şans eseri yaralanan olmadı. Park halinde bulunan araçta maddi hasar meydana gelirken aracın tamir masrafları bina sahibi tarafından karşılandığı öğrenildi.