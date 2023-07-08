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Batman'da Serinlemek İçin Çaya Giren Çocuk Kayboldu

Batman'da Serinlemek İçin Çaya Giren Çocuk Kayboldu

Yaşam Haberleri

Batman'da serinlemek için çaya giren 13 yaşındaki Fatmanur Zehra, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur'un bulunması için çalışma başlattı.

BATMAN'da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur'un bulunması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Doluca köyünün Şerbetli mezrasında meydana geldi. Ailesiyle mezra yakınlarındaki Batman Çayı'nın yanına pikniğe gelen Fatmanur Zehra, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Fatmanur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatmanur'un bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Yaşam

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