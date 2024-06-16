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Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor

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AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı sahipsiz, başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede sona gelinirken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre düzenleme kapsamında sahiplendiği hayvanı terk eden veya hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakan kişilere verilen para cezasının 10 kat artırılarak 50 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Ak Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanun teklifinde sona gelindi. Düzenlemede yeni detaylar ortaya çıktı.

REHABİLİTE EDİLEMEYEN KÖPEKLER UYUTULACAK

"Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi. Buna göre, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak.

ZARARSIZ KÖPEKLERE DOKUNULMAYACAK

Mahallelerde bulunan vatandaşların bildiği, baktığı ve beslediği zararsız köpeklere ise eğer kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak. Kısır olmayanlar ise kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmayı sürdürecek.

HAYVANI TERK EDENLERE 50 BİN LİRA PARA CEZASI

Teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları da uygulanacak. Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek.

Teklifin Kurban Bayramı sonrası önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ardından muhalefetle paylaşılması ve ardından Meclis Başkanlığına verilmesi öngörülüyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

Sokak Köpeği AK Parti Hukuk Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (4)

Uğur Dindar:

Uyutma yani öldürülme kesinlikle olmamalı

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Murat Celik:

super hadi insallah

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Spectrum:

Kontrolsüz üremeye önlem sadece köpekler için olmamalı

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Ömer sakarya:

Eğer ki bu şekilde yasalaşırsa ve harfiyen uygulanırsa çok güzel.Bende sokak hayvanlarını seviyorum ve besliyorum.Saldırgan ve rehabilite edilemeyen hayvanların uyutulması gerekiyor.Hepimizin çoluk çocuğu var ve güvenlikleri de önemli.

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