Bartın'da Zıpkınla Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Kişi

Bartın'ın Amasra ilçesinde tatil yapan Mehmet İlker Girgin, zıpkınla balık avlamak için denize girdiği sırada hayatını kaybetti. Yakınları tarafından durum bildirilmesi üzerine dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi ve Girgin'in cansız bedeni kıyıdan 100 metre açıkta bulundu. Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.