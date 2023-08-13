Bartın'da Zıpkınla Balık Avlarken Hayatını Kaybeden Kişi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde tatil yapan Mehmet İlker Girgin, zıpkınla balık avlamak için denize girdiği sırada hayatını kaybetti. Yakınları tarafından durum bildirilmesi üzerine dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi ve Girgin'in cansız bedeni kıyıdan 100 metre açıkta bulundu. Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bartın'da bir kişi, zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybetti.
Amasra ilçesi Bozköy sahilinde ailesiyle tatile gelen Mehmet İlker Girgin (41), zıpkınla balık avlamak için denize girdi.
Girgin'in uzun bir süre kıyıya gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi sevk edildi.
Girgin'in cansız bedeni dalgıçlar tarafından kıyıdan 100 metre açıkta bulundu.
Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.