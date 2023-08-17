Bartın'da Sandalla Denize Açılan Yaşlı Adamın Cesedi Kıyıya Vurdu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir yaşlı adamın sandalla denize açıldıktan sonra cesedi kıyıya vurdu. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu.

Bartın'da sandalla denize açılan yaşlı adamın cesedi kıyıya vururken, parçalanmış sandal parçaları da dalgalarla sahil şeridine vurdu.

Olay, Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Hasan Anar balık avı için sabahın erken saatlerinde sandalla denize açıldı. Bir süre sonra Anar'ın sandalına ait parçaların dalgalarla beraber sahil şeridi boyunca kıyıya vurduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sırasında Anar'ın cansız bedeni dalgalarla beraber sahile vurdu.

Anar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BARTIN