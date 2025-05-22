Bartın'da Çift Başlı Buzağı Ölü Doğdu

BARTIN'ın Karainler köyünde, Mustafa Yaman'a ait inekten sezaryenle alınan çift başlı buzağı ölü doğdu.

Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman'a ait 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin, sabah saatlerinde doğumu başladı. Durum, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya haber verildi. Veteriner hekim Kandıralı, ineğin muayenesinde sezaryen yapılmasına karar verdi. Operasyonda ineğin karnından çift başlı buzağı ölü olarak çıkarıldı. Ölü doğan buzağı gömülürken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, çift başlı buzağı doğumuyla ilk kez karşılaştığını belirtirken, milyonda bir ihtimalde bunun yaşanabileceğini söyledi.