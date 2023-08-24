Barajın su seviyesi düştü, tarihi köy evleri gün yüzüne çıktı

MUĞLA - Muğla'da 8 bin 300 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayan Milas Derince Barajındaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyün yapıları gün yüzüne çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak 8 bin 300 dekarlık tarım arazisinin sulamasını sağlayan 20,6 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Derince Barajında su seviyesi düştü. Barajdaki suların çekilmesi ile birlikte yaklaşık 30 hanenin bulunduğu eski Günlük köyü yapıları gün yüzüne çıktı.

Baraj suyu altına kalan eski evlerin su seviyesinin düşmesi sonrası ortaya çıkması, barajdaki su seviyesinin ne kadar düştüğünü de gözler önüne serdi. Bölgede bulunan hayvanlar ise suyun çekildiği yerlerde otlanmaya başladı.

Baraj hakkında bilgi veren Derince Muhtarı Saldıray Çetin, Derince barajı sadece sulama maksatlı değil, aynı zamanda termostat görevi de gördüğünü belirtti. Çetin, "Bu yıl sulama konusunda her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama su seviyesi düşük. Bu sene de idare edebilecek durumda. Bu yüzden kuraklık pek var sayılmaz. Bu da yağışların rejimine bağlı olarak 5 yıllık periyotta değişir. Geçmiş yıllarda edindiğim bilgiye göre de güneşteki lekelerin değişmesiyle orantılı olarak bu yağış miktarları değişmektedir. Ancak şu andaki yağış değişimin en büyük etkenlerinden bir tanesi aşırı derecede ekolojik dengeyi etki eden küresel ısınmanın da getirdiği nedenler çok daha etkindir. Burası Günlük Mahallesi idi. Burası baraj gölü içerisinde kaldı ve kamulaştırıldı. Geçen yıl da bu evler açığa çıkmıştı. Su seviyesi, suyun kullanımına ve kış sezonundaki yağış miktarına bağlı olarak da bu seviye değişmektedir" dedi.

Diğer yandan 2018 yılında çekilen fotoğraflarda suyun altında olan evler, 2023 yılında su yüzeyinin üstünde kaldığı görüldü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte sular altında kalan yapılar dronla görüntülendi.