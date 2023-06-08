Banka çalışanına harçlık vermeye çalışan teyzenin sözleri yüreklere dokundu

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hesabına yatan parayı çok bulan yaşlı teyze, banka çalışanlarına harçlık vermek istedi. Banka çalışanına ''Bir tanesini de benim için sel al'' diyen teyzenin sözleri videoyu izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada gün geçmiyor ki ilginç bir video paylaşılmasın... Son olarak hesabına yatan parayı çok bulan teyzenin banka çalışanlarıyla yaşadığı diyalog gündem oldu.

ÇALIŞANLARA PARA VERMEK İSTEDİ

Hesabına yatan paranın çok olduğunu ifade eden ve banka çalışanın harçlık vermeye çalışan teyzenin sözleri videoyu izleyen herkesi gülümsetti. Bahsi geçen video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.