Haberler

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Haber Videosu

Ankara'daki bir semt pazarında bir balıkçı, balıklarını tazeliğini kanıtlamak için hamsileri çiğ çiğ yedi. Balıkçının, "Vitamini kılçığında sözleri" dikkat çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

Ankara'daki bir semt pazarında balık satan bir esnaf, sattığı hamsilerin tazeliğini müşterilere kanıtlamak amacıyla dikkat çekici bir eylemde bulundu.

BALIKLARI ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

Balıkçı, tezgahındaki hamsilerden birkaçını alarak çiğ çiğ yedi. Bu sıra dışı yöntemle ürünlerinin ne kadar taze olduğunu göstermeyi amaçladı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

"VİTAMİNİ KILÇIĞINDA"

Balıkçının bu davranışı sırasında söylediği sözler de dikkatleri üzerine çekti. Esnaf, hamsileri yerken "Vitamini kılçığında" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.