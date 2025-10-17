Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Ankara'daki bir semt pazarında balık satan bir esnaf, sattığı hamsilerin tazeliğini müşterilere kanıtlamak amacıyla dikkat çekici bir eylemde bulundu.

BALIKLARI ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

Balıkçı, tezgahındaki hamsilerden birkaçını alarak çiğ çiğ yedi. Bu sıra dışı yöntemle ürünlerinin ne kadar taze olduğunu göstermeyi amaçladı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

"VİTAMİNİ KILÇIĞINDA"

Balıkçının bu davranışı sırasında söylediği sözler de dikkatleri üzerine çekti. Esnaf, hamsileri yerken "Vitamini kılçığında" ifadesini kullandı.