Balıkesir'de Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Cami Malzemeleri Caddeye Düştü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir caminin dış kaplama yapı malzemeleri caddeye düştü. Kameralara yansıyan tehlikeli anlarda, caddede yürüyen vatandaşlar saniye farkıyla muhtemel bir kazadan kurtuldu.

İvrindi'de faciadan dönüldü, vatandaşlar saniyelerle böyle kurtuldu

- Şiddetli rüzgardan dolayı camiden kopan yapı parçaları caddeye düştü

BALIKESİR - Balıkesir'de şiddetli rüzgarın etkisi ile bir caminin dış kaplama yapı malzemeleri caddeye düştü. Tehlike dolu o anlar kameralara yansırken, caddede yürüyen vatandaşlar muhtemel bir kazadan saniye farkıyla kurtuldu.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde şiddetli rüzgar tehlike dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İlçenin işlek noktasında bulunan Meydan Cami'nin minaresinin dış cephe kaplamaları şiddetli rüzgarın etkisi ile caddeye düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, muhtemel bir kazadan vatandaşlar saniye farkı ile kurtuldu.