Baklava şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu?

Baklava imalatında gerek yöresel bölgelerde kendi imkanlarıyla üretim yapan baklavacılar olsun, gerekse endüstriyel anlamda üretim yapan firmaların tüm ürün gruplarında birbirinden ayrıştığı yerler vardır.Şerbet dökümü en önemli konulardandır. Peki, Baklava şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu?

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL OLUR, SICAK MI SOĞUK MU?

Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür sorusunun cevabında baklavanın soğuk şerbetinin sıcak olması gerekir. Böylece kıtır kıtır bir baklava elde edebilirsiniz. Eğer sıcak baklavanın üzerine sıcak şerbet dökerseniz baklava gereğinden fazla yumuşak olur.

İşte baklava tarifi:

- Tencere ocağa konulur.

- Baklava şerbeti hazırlanırken yapılacak üretimin büyüklüğüne göre şerbetin hazırlanmasındafarklılıklar vardır.

- Bir tepsi baklava için 4 bardak şeker ve 4 bardak su hazırlanır.

- Oda sıcaklığındaki içme suyu ve şeker tencereye eklenir.

- Bu karışım şeker eriyene kadar tahta bir kaşık yardımı ile karıştırılır.

- Ocak orta ateşte açılır.

- Şerbet kaynamaya başlayınca ocak kısılır ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 15–20 dakika kaynatılır.

- Kıvamı belirlemenin en iyi yolu şerbeti tırnağınıza dokundurmak ve akışkanlığını kontrol etmektir.

- Baklavanın şerbeti nasıl hazırlanır sorusunun cevabında son dokunuş limon suyuyla yapılır.

- Ocaktan almadan hemen önce 4-5 damla limon veya limon suyu eklenebilir.

Sıcak dökülen şerbet düzgün kesilen hamurun tüm hücrelerine kadar işleyecektir. Şerbeti dökerken mutlaka yavaş yavaş tüm yüzeye işleyecek şekilde dökülmesi gerekmektedir. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra özenle ve emekle hazırlanan baklavamızı oda sıcaklığında dinlendirmeye almamız gerekiyor. Baklavamız oda sıcaklığında soğuduktan sonra servise hazır olacaktır. Şerbet konusunda önemli bir konuda şudur; servise hazır baklavayı buzdolabında bulundurmamamız gerekir buzdolabında bekleyen baklava kısa sürede şekerlenecektir.