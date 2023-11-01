Bahçelievler'de bir inşaat alanında çalışan işçi, binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bahçelievler'de inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sularında Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs binanın 5. katından düştü. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Vatandaşların İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. Öte yandan inşaat alanında herhangi bir güvenlik önlemi olmaması dikkat çekti

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL