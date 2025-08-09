Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Bir baba, kızının başına yapışan keneyi çıkardığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, babanın sakin bir şekilde kızıyla konuştuğu ve durumu anlamaya çalıştığı görüldü.

"KOPARSAYDIN DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Kene olduğunu nasıl fark ettiğini anlatan küçük kız, "Böyle başıma dokundum, topçuk gibi bir şey hissettim" dedi. Baba ise kızına "Vücudunda bir şey hissedersen hemen onu koparmaya çalışma. Sen onu koparsaydın daha kötü olabilirdi" uyarısında bulundu.

UZMANLAR UYARIYOR

Kenelerin yanlış çıkarılması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.