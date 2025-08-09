Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haber Videosu

Bir baba, kızının başına yapışan keneyi çıkardığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Küçük kız, başına dokunduğunda "topçuk gibi bir şey" hissettiğini söyledi. Baba ise keneyi koparmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirterek sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Bir baba, kızının başına yapışan keneyi çıkardığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, babanın sakin bir şekilde kızıyla konuştuğu ve durumu anlamaya çalıştığı görüldü.

"KOPARSAYDIN DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Kene olduğunu nasıl fark ettiğini anlatan küçük kız, "Böyle başıma dokundum, topçuk gibi bir şey hissettim" dedi. Baba ise kızına "Vücudunda bir şey hissedersen hemen onu koparmaya çalışma. Sen onu koparsaydın daha kötü olabilirdi" uyarısında bulundu.

UZMANLAR UYARIYOR

Kenelerin yanlış çıkarılması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

EVE .. Böceklerin .. gelmemesi .. için .. evde yemek pişirmemel lazım. Lahana yı tuzlu suta koyarsak YUMUŞAR . İnce ince kesip .. lavaş ekmeği arasına koyup.. yersek.. Harika dır ve evde yemek pişirmeye gerek kalmaz. Domates ezilirse ve içine biraz sarmısak eklenirse.. harika bir domates çorbası olur. Yani ateş veya tuz a gerek olmaz. Yani Pişirme işlemi gerektirmez.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Lahanayı.. tuzlu suya koyun. ertesi gün yumuşak olur. İnce ince kesip.. lavaş ekmeği arasına koyun. İçine biraz da domates parçaları veya acıbiber eklenebilir. Dürüm gibi sarıp yiyin. Ketçap da eklenebilir. Evde yemek pişirmeye gerek yok. Doğal gaz a gerek yok. Elektiriğe gerek yok. SADE olun. SADE bir.. ALLAH Kulu veya Kainat kulu veya MANA kulu veya ANLAM kulu.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için acil çağrı

Denizde nefes kesen arama! Kıvanç Tatlıtuğ da daldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.