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Ayının Saldırısına Nacakla Karşılık Verdi, Yaralı Kurtuldu

Ayının Saldırısına Nacakla Karşılık Verdi, Yaralı Kurtuldu
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Artvin'in Şavşat ilçesinde hayvanlarını otlatan Süleyman Saklar, ayı saldırısına uğradı. Elindeki nacakla kendini savunarak yaralı kurtulan Saklar, hastanede tedavi altına alındı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde evinin önünde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan Süleyman Saklar (60), elindeki nacakla karşılık vererek yaralı kurtulmayı başardı. Tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlatan Saklar, "Ayı ellerimi ve kollarımı parçaladı. Bacaklarıma saldırıyordu. Ben de sürekli ayının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kendimi korumaya çalıştım" dedi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Cevizli köyü Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında hayvanlarını otlatan Süleyman Saklar, bir anda yolun alt kısmındaki ormandan önüne çıkan ayının saldırısına uğradı. Saklar, elinde bulunan nacakla kendisini korumaya çalıştı. El, kol ve bacaklarından yaralanan Saklar, nacakla karşılık vererek yaralı kurtulmayı başardı. Ayı, ormana yönelip uzaklaşırken, Saklar'ın yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Saklar, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

'NACAKLA KENDİMİ SAVUNMAYA BAŞLADIM'

Tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlatan Saklar, saldırı sırasında soğukkanlılığını koruyarak ayıya karşı koyduğunu söyledi. Saklar, "Hayvanlarımı evimin yanında otlatıyordum. Yolun hemen altından çıkan ayı bana saldırdı. Elimde bulunan nacakla kendimi savunmaya başladım. Ayı ellerimi ve kollarımı parçaladı. Bacaklarıma saldırıyordu. Ben de sürekli ayının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kendimi korumaya çalıştım. Bir süre sonra benden uzaklaştı ancak yeniden saldırdı. Bu kez beni sürüklemeye başladı. Yerde hem tekme atıyor hem de elimdeki nacakla vuruyordum. Sonunda beni bırakıp, ormanlık alana kaçtı. Yakınlarımın olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Bu bölgede ayılar, her yıl vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Hayvanlarımıza zarar veriyor, evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Ben mücadele ederek kurtuldum ama burada bir çocuk ya da kadın olsaydı sonuç çok daha ağır olabilirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSoner Aygun:

bu yaşlı adam çok cesur davranmış harbiden nacakla ayıya karşı koyması gerçekten takdire şayan bir şey tabii ki ama acaba devlet bu bölgedeki ayı sorunu için ne tür tedbirler alıyor merak ediyorum çünkü her sene aynı problemi yaşanıyor gibi geliyor bana

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Haber YorumlarıFiliz Güzel:

bu olaydan sonra bölgede turizm ve tarım sektörü nasıl etkilenecek merak ediyorum çünkü insanlar bu riski alırsa yerleşim bırakırlarsa ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşanır diye düşünüyorum devlet bu konu hakkında ne yapacak acaba

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Haber YorumlarıHacı Murat Özçelik:

ya kadınlar bunu yapamaz ya da çocuklar yapamaz dediği için mi bahsediyor hala nasıl bu kadar geleneksel düşün abi ayı saldırısında cinsiyet mi önemli olur ya hep böyle şeyler söylüyor

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