Aydın İzmir Karayolu'nda Motor Yağı Dökülmesi

Aydın İzmir Karayolu'na dökülen motor yağı yolu kayak pistine çevirdi. Bir motosiklet sürücüsü ise motorun kayması sonucu zor anlar yaşadı. Olayın ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Aydın İzmir Karayolu'na dökülen motor yağı yolu adeta kayak pistine çevirirken, bir motosiklet sürücüsü ise motorun kayması sonucu zor anlar yaşadı.

Olay, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Doğumevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tespit edilemeyen bir araçtan yola motor yağı döküldü. Yolun sağ şeridine yaklaşık 6 metre boyunca dökülen motor yağı, yolu adeta kayak pistine çevirdi. O esnada kavşağa yaklaşmakta olan motor ise bir anda kaydı. Trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yavaşlayan motosiklet sürücüsü motorun hakimiyetini sağlarken, kazayı ucuz atlattı. Yol boyunca etkili olan yağ sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önleminin alınmasının ardından durum Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen belediye personelleri, yola talaş dökerek, yağı kurutmaya çalıştı. - AYDIN