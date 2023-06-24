Ayağına Misina Dolanan Karga İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, ayağındaki balık misinası ile ağacın tepesindeki dala dolanıp mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, ayağındaki balık misinası ile ağacın tepesindeki dala dolanıp mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sahil Parkta bulunan çam ağacının birinde ayağına misina dolanmış karga görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ayağındaki misine temizlenen ve durumu iyi olan karga, su verildikten sonra doğaya salındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Yaşam