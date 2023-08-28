Aşırı sıcaklarda egzotik kuşlar günde 2 kez banyo yaptırılıyor

ERZİNCAN - Uzun yıllardır egzotik kuş yetiştiren Emrah Öner, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı rengarenk kuşlarını sıcak yaz günlerinde strese girmemeleri için 2 kere banyo yaptırıyor.

İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen aşırı sıcak havaların hayvanlar üzerinde de olumsuz etkisi oldukça büyük. Özellikle evde bakılan evcil hayvanların sıcaklarda strese ve sıkıntıya girmesi kilo kaybına ve hastalıklara neden olabiliyor. Erzincan'da da uzun yıllardır hobi olarak egzotik kuş yetiştiriciliği Emrah Öner, kuşları günde 2 kez yıkıyor. Zaman zaman leğene su koyarak, zaman zaman da üzerine su püskürterek yıkama işlemi yapan Öner hem sağlık hem de serinleme açısından önemli olduğunu söyledi. Gökkuşağı İspinozu ve çeşitli ispinoz türlerinin olduğu kafeslerde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Sıcak havalarda serinleyen kuşların ise rahatladıkları görülüyor.

"Sıcaktan strese giren hayvanlar ölebilir"

Hayvanların aşırı sıcaklarda stres ve sıkıntıya girmesinin ölümlerle sonuçlanabileceğini belirten Emrah Öner, "Yaklaşık 15 senedir kuş yetiştiriciliği ile uğraşmaktayım. Şuan da hobi maksatlı yapıyorum. Gökkuşağı İspinozları ve ispinoz türleri beslemekteyim. 2 yıldır profesyonel olarak üretim yapmaktayım. Yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklıklarda kuşlar etkilenmekte. Hayvanların hepsi etkilenmekte. Hayvanlarımız özel ilgi istiyorlar. Bunlara yaz aylarında vitamin takviyeleri, banyo uygulamaları yaparak stres ve sıkıntıya sokmadan sezona başlamak üzereyiz. Elimizde şuan 40 çeşit tür bulunmakta. Bunların hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmekteyiz. Yarışmalara katılıp büyük bir başarı elde etmek için çaba gösteriyoruz. Şuanda kuşlarımıza özellikle öğle saatlerinde ve akşama doğru banyo yaptırmaktayız, serin kalması ve sıkıntıdan kurtulması için. Hayvan besleyenlere özellikle tavsiyemdir; kuşlar, köpekler, kediler olsun sürekli onlara banyo yaptırarak stres ve sıkıntıdan uzak tutmanızı tavsiye ederim. Hayvanların stres ve sıkıntıya girmesi ölümlerle de sonuçlanabilir. Buna çok dikkat etmeliyiz. Özellikle evde kuş besleyen arkadaşlarımıza ricamızdır. Vitamin ve banyo takviyelerini unutmayalım" dedi.