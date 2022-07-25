Aşiret düğünündeki Kurtlar Vadisi konsepti sosyal medyayı salladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşiret düğünündeki Kurtlar Vadisi konsepti sosyal medyayı salladı

Haberler.com - Yaşam
 - Güncelleme:

Bir aşiret düğününde kuzenlerin Kurtlar Vadisi müziğiyle salona girdikleri anlar ve düğüne yönelik masraf, sosyal medyada gündem oldu.

Düğünlerde masraflardan kaçmamalarıyla bilinen aşiretlerden biri, geçtiğimiz günlerde lüks bir düğün gerçekleştirdi. Hangi aşirete ait olduğu henüz bilinmeyen düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem yarattı.

KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİYLE GİRDİLER

Aşirete mensup oldukları belirtilen kuzenler, uyguladıkları konsept sonucunda salona hep birlikte Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde girdi. Öndeki kızın kırmızı giyindiği görülürken, erkeklerin de siyah gömlekli olduğu izlendi.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Kullanıcılar, düğünle ilgili yorumlarını videonun altına yazdı.

Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title