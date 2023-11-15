Arnavutköy'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada Singapurlu bir kişi hayatını kaybederken, diğer sürücüler yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, Singapurlu Chean Chın Loon (57) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.20 sıralarında, Arnavutköy Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Gündüz idaresinde 34 TFS 44 plakalı taksi, Mevlüt Kökten idaresindeki 34 GGK 515 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparken taksi ise yolda sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan taksi içerisindeki Singapur vatandaşı Chean Chın Loon (57) hayatını kaybederken, taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mevlüt Kökten'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.