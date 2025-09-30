Haberler

Arıcıdan Anlamlı Mesaj: Peteklerde Kelimeler Yazdı

Arıcıdan Anlamlı Mesaj: Peteklerde Kelimeler Yazdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde arıcılık yapan Alim Eser, arıların bal yaptığı peteklere bal mumuyla çeşitli kelimeler yazarak okuma-yazmanın önemine dikkat çekti. Filistin'e destek amacıyla yazdığı kelimelerle dikkat çeken Eser, tamamen organik bal üretiyor.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde arıcılık yapan Alim Eser, kovanlara koyduğu peteklere bal mumuyla çeşitli kelimeler yazdı. Arıların bal yaptığı peteklerde yazılar ortaya çıkarken, Eser, amacının okuma-yazmanın önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Doğanköy Mahallesi'nde 20 yıldan beri arıcılık yapan Alim Eser, ilkbaharda kovanlarına bal mumuyla Filistin, Can Erzurum, Dadaş gibi kelimeler yazdı. Alim Eser'in kovanlara yerleştirdiği petekleri arıların işlemesiyle yazılan kelimeler ortaya çıktı. İsrail'in uyguladığı katliam sebebiyle Filistin'e destek için adını peteğe yazdığını ifade eden Eser, Erzurum ve Şenkaya isimlerini de tanıtım için işlediğini söyledi. Yeni başlayan eğitim öğretim yılında da okuma-yazmanın önemini dikkat çeken Alim Eser, "Tamamen organik, şekersiz bal üretiyorum. İlkbaharda bal mumuyla yazıları işlediğim peteklere arılar bal yapınca kelimeler tam anlamıyla ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.