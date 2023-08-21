Ardahan'da Kelebekleri Andıran Türlerin Ölüm Uçuşu Devam Ediyor

Ardahan'da, 'bir günlükler' ve 'mayıs sinekleri' olarak adlandırılan, kelebeği andıran türlerin 'ölüm uçuşu' devam ediyor. Genellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sinekler, Ardahan Kalesi çevresinde de görülüyor. Ardahan Köprüsü bölgesinde önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan kelebeği andıran türlerin, 'ölüm dansını' izlemek ve görmek amacıyla vatandaş alana geliyor. 'Bir günlükler'in uçuşlarını izleyen Hakan Köksal, AA muhabirine, 4 gün önce söz konusu manzaranın yaşanmaya başladığını söyledi. Olayın özellikle Ardahan Köprüsü çevresinde gerçekleştiğini belirten Köksal, 'Manzara çok güzel. Yürüyüş yapıp aynı zamanda bunları izliyoruz. İzlemeye değer bence. Bilmeyenlerin gelip bizzat izlemesini tavsiye ederim.' dedi.