Aracı almaktan vazgeçen vatandaşın gerekçesi satıcıyı çıldırttı: Kaporan yandı

Bir vatandaş, kaporasını verdiği ikinci el aracı almaktan vazgeçince sosyal medyada tartışma çıktı. Alıcının gerekçesi olarak eşinin aracın rengini beğenmemesi ve jantlarda çizikler bulunması gösterildi; taraflar arasında kaporanın iadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı.

VİDEOYU İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde kullanıcılar ikiye bölündü; bazıları alıcının tutumunu eleştirerek "Neden kapora veriyorsun sonra vazgeçiyorsun?" yorumları yaparken, diğerleri "Renk ve jant gibi görsel kusurlar teslim anında fark edildiyse alıcının haklı olduğu" görüşünü dile getirdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;