Aracı almaktan vazgeçen vatandaşın gerekçesi satıcıyı çıldırttı: Kaporan yandı

Aracı almaktan vazgeçen vatandaşın gerekçesi satıcıyı çıldırttı: Kaporan yandı
Güncelleme:
Aracı almaktan vazgeçen vatandaşın gerekçesi satıcıyı çıldırttı: Kaporan yandı
Kapora verdiği ikinci el arabadan son anda vazgeçen bir vatandaş, gerekçe olarak eşinin aracın rengini beğenmemesi ve jantlardaki çizikleri gösterip kaporasını geri istedi. Olay sosyal medyada tartışma yarattı; bazı kullanıcılar alıcıyı eleştirirken bazıları ise görsel kusurların teslim anında fark edilmesi halinde haklı olunabileceğini savundu.

VİDEOYU İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde kullanıcılar ikiye bölündü; bazıları alıcının tutumunu eleştirerek "Neden kapora veriyorsun sonra vazgeçiyorsun?" yorumları yaparken, diğerleri "Renk ve jant gibi görsel kusurlar teslim anında fark edildiyse alıcının haklı olduğu" görüşünü dile getirdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Yasal olarak satıcı haklı kapora yanar.
  • Vatandaş tüketici konumunda... Geçerli bir sözleşme yok, parasını her türlü alır.
  • Kapora atıldı araba söylendiği gibi çıkmazsa galerici iade etmelidir. Hanım rengini beğenmedi geçerli değil...
  • Vazgeçtiyse o paranın üstüne bir bardak soğuk su içecek.
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Demir:

dayı sen böyle yanlış iş yapmazdın zaten fenomen sın bul ortayı gönder adamı sana yakışmadı dayııı köşeyi dönmeden tanımadın adamıı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdülhamit:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
