Antalya'da servis minibüsü halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Antalya'da servis minibüsünün halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada minibüs sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi Altınova Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aksu- Konyaaltı güzergahında çalışan 07 AAU 401 plakalı halk otobüsünün şoförü Serkan Kutlu (34), durağın önündeki cebe girmeden cadde üzerinde aracı durdurdu. Bu sırada havalimanı istikametinden kent merkezine seyir halindeki Kazım Gölcü'nün (51) kullandığı 07 ABV 738 plakalı servis minibüsü, otobüse arkadan çarptı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsündeki yolculardan Zeynep Koçak (71), Hatice Çetintürk (45), Özlem Ünsa (44) ile servis minibüsü şoförü Kazım Gölcü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazım Gölcü'yü bulunduğu koltuktan sedyeye alarak ambulansa götürdü. Hafif yaralı olan Zeynep Koçak, Hatice Çetintürk, Özlem Ünsa ise ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekibi, otobüsteki bir bebeği de her ihtimale karşı kontrol etti. Kazada otobüs ve servis minibüsünde hasar meydana geldi. (DHA)