Antalya'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kimsenin yaralanmadığı olayda çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 818 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri 45 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken mahalleli büyük korku yaşadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA