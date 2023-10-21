Antakya'da bir kişi Asi Nehri'ne düşerek yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi Asi Nehri'ne düşerek yaralandı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Asi Nehri'nin yakınlarından geçen M.B.D. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri'ne düştü. Nehre düşen vatandaş, düşme sonucunda yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri, 110'u arayarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşı düştüğü yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtardığı vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan vatandaş, hastaneye kaldırıldı. - HATAY