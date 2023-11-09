Ankara'nın Haymana ilçesinde Selim Deniz'e ait bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu

Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bostanhöyük Mahallesi'nde Selim Deniz'e ait müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA