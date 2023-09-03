Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Kırmızı ışıkta geçen bir arabaya çarpan EGO otobüsü yoldan çıktı ve Gaziler Parkı'na girdi. Kazada can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

Ankara'da korkutan kaza

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu.

Kaza, Ankara'nın Pursaklar ilçesi Çağatay Caddesi'nde bulunan Gaziler Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışıkta geçen bir arabaya çarpan EGO otobüsü yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan Gaziler Parkı'na girdi. Parktaki ağaçlara çarparak duran otobüsü gören vatandaşların ihbarı üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybının ve yaralının olmadığı öğrenildi.