Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu Talha Murat Öztürk evinde hayatını kaybetti. Talha Murat Öztürk'ün (30) vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Başkan Öztürk'ün oğlu Murat Öztürk'ün cenazesinin yarın Taşova Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Doğu Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu Talha Murat Öztürk evinde hayatını kaybetti.
Talha Murat Öztürk'ün (30) vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Başkan Öztürk'ün oğlu Murat Öztürk'ün cenazesinin yarın Taşova Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Doğu Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam