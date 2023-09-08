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Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu Talha Murat Öztürk evinde hayatını kaybetti. Talha Murat Öztürk'ün (30) vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Başkan Öztürk'ün oğlu Murat Öztürk'ün cenazesinin yarın Taşova Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Doğu Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu Talha Murat Öztürk evinde hayatını kaybetti.

Talha Murat Öztürk'ün (30) vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Başkan Öztürk'ün oğlu Murat Öztürk'ün cenazesinin yarın Taşova Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Doğu Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İsmail Bayram Murat Öztürk Taşova Amasya Yaşam Haberler

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