Amasya'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Suluova ilçesinde Müslim Tomakin'e ait bağ evinde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Ev sahibi ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Akören köyünde Müslim Tomakin'e ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken yaralanan bağ evi sahibi Tomakin ise 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bağ evinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.