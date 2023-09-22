Amasya'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Müslim Tomakin'e ait bağ evinde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Ev sahibi ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.