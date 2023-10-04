Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Hekimler Odası Başkanından Tam Puan

Amasya Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Barınağı, veteriner hekimler odasından tam puan aldı. Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan, tesisi gezerken gurur duyduğunu söyledi. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik de, 'Amasya Belediyesi olarak bölgemizin en iyi hayvan barınağına sahibiz' dedi.

Amasya Belediyesi hayvan barınağına veteriner hekimler odası başkanından tam puan: "Gezerken gurur duyuyorum"

AMASYA - Amasya'da 14 dönümlük alanda bir yıldan fazla süredir hizmet veren Amasya Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Barınağı, veteriner hekimler odasından tam puan aldı. Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan, tesisi gezerken gurur duyduğunu söyledi. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik de, "Amasya Belediyesi olarak bölgemizin en iyi hayvan barınağına sahibiz" dedi.

Hayvan barınağındaki yatırımları çok önemli bulan Özgür Pehlivan, "Bu tesisin eski halini bilen biri olarak burayı gezerken gurur duyuyorum. Çünkü bambaşka bir yapı oldu. Kısırlaştırma faaliyetlerinde ortak çalışıyoruz. Hem sokak hayvanlarının güvenliğini sağlıyor hem de insan sağlığını korumuş oluyoruz. Amasya'da sokak hayvanlarını saldırısı olmuyor. Çünkü çalışan bir ekip var" diye konuştu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan sevgisini aşılamak amacıyla misafir ettikleri minik öğrencilerle birlikte barınağı gezen Başkan Çelik, "Tesisimiz 14 dönümlük alana kurulu. Açık ve bir kısmı yerden ısıtmalı kapalı padoglarımız var. Doğal yaşam alanı da mevcut. Ameliyathanede gerekli tüm cihazlarımız alındı" şeklinde konuştu.

Önceki belediye başkanı Mehmet Sarı tarafından bir yılı aşkın süre önce şehre kazandırılan modern tesisin faaliyete geçtiğinden bu yana 480 sokak hayvanının kısırlaştırıldığını belirten Bayram Çelik, "İlimizde herhangi bir köpek saldırısı olmadı. Yaralanmış vatandaşımız yok. Çünkü en çok mücadele etmekte olduğumu alan kısırlaştırma" ifadelerini kullandı.