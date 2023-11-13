Alanya'da yaralı dağ keçisi doğaya salındı

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilen yaralı dağ keçisi, doğal yaşamına bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya salındı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Alanya Kalesi'nde yaralı ve bitkin halde bulunan dağ keçisi, 15 günlük tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, hayvanın kalçasından yaralı olarak bulunduğunu belirterek, "Bitkin halde kalıp yemeden içmeden kesilen hayvan, gerekli ilaç, serum ve vitamin takviyeleri yapılarak iyileştirildi." diye konuştu.