Alanya'da Denize Giren Kişi Boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu. Mahmutlar Mahallesi'nde suyun yüzeyinde çırpınan kişiye yapılan müdahale sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.