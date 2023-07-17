Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Denize Giren Kişi Boğuldu

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu. Mahmutlar Mahallesi'nde suyun yüzeyinde çırpınan kişiye yapılan müdahale sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin suyun yüzeyinde çırpındığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan kişiye, sahilde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen kişinin cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Yaşam

Antalya Adli Tıp Kurumu Mahmutlar Antalya Alanya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title