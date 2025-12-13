Haberler

Alzheimer Hastası Kadının Evde Çıkan Yangın Sonrası Kaybolduğu İddiası

Adana'nın Aladağ ilçesinde evde çıkan yangın sonrası tek başına yaşayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Zeynep Keklik'e ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde evde çıkan yangın söndürülürken, tek başına yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Keklik'e (85) ulaşmak için çalışma başlatıldı.

İlçenin Gökçe Mahallesi'ndeki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tek katlı evdeki yangın söndürüldü. Tamamen çöken evde, tek başına yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Keklik'e ise ulaşılamadı. Ekipler, Keklik'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

