Aksaray'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Onlarca Araç Sular Altında

Aksaray Valisi sel afetine yönelik açıklama yaptı

AKSARAY - Aksaray'da gece yarısı yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, onlarca aracın sular altında kaldığı sel afetiyle ilgili Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklama yaptı.

Aksaray'da akaryakıt istasyonunun ve onlarca aracın sular altında kaldığı, 1 kişinin öldüğü ve birçok evin göle döndüğü sel felaketinin ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu gece yarısı valilik binasında bir açıklama yaparak kriz masasını kurduklarını açıkladı. Vali Kumbuzoğlu, "Bugün akşam saat 20.30 civarında İlimiz Sevinçili, Gücünkaya Köyleri ile Kireçlik mevkiinde meydana gelen sağanak yağıştan kaynaklı sel afeti meydana gelmiştir. İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masası ile devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir bayan hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir. Aksaray Belediyemiz, İl Özel İdaresi, Başsavcımız, milletvekilimiz, gördüğünüz gibi il başkanımız ve tüm valilik üst düzey yetkilileri burada kriz masasını oluşturduk ve gözlemlerimize devam ediyoruz. Zaman zaman sahaya bizzat inerek gözlemlerimizi yapıp buradaki çalışmamıza devam edeceğiz. Bunun yanında olay mevkiinde bütün devletin yetkilileri, başta AFAD olmak üzere ekiplerimiz sahada. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Destek olarak sağ olsun UMKE bize destek verip yardımcı oluyor. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Yol kontrolü, devlet su işleri, karayolları, emniyet teşkilatımız ile çalışmalara devam ediyoruz. Umarız ki başka her hangi bir durum ortaya çıkmaz. Hava şartlarında çok şükür bu gece yağmur gözükmüyor. Yarın sabah hafif bir yağmur gözüküyor ki bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Vefat eden vatandaşımıza baş sağlığı diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.