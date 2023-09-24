Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.