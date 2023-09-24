Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cansu B. (24) yönetimindeki 42 M 3374 plakalı minibüs, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda, Yusuf D. (19) idaresindeki 68 EK 314 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada minibüsteki Dilek ve Yağmur A. ile panelvan sürücüsü Yusuf D. ve yanındaki Muhammad F. (31), Gowharı E. (35) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.