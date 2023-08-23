Aksaray'da Kamyonetin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aksaray-Ankara kara yolunda emniyet şeridinde duran bir kişiye kamyonet çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişi için sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Aksaray'da bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ahmet U. (67) idaresindeki 06 DY 3787 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolunun 28. kilometresinde aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu.
Araçtan inen Ahmet U'ya, yoldan geçen Halil Y. idaresindeki 06 KA 2472 plakalı kamyonet çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ahmet U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Halil Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Yaşam