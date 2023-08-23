Aksaray'da Kamyonetin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray-Ankara kara yolunda emniyet şeridinde duran bir kişiye kamyonet çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişi için sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.