Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Bu tarihi görüşmede bütün dünyanın gözü Latife el Durubi'ye çevrildi. Bu ziyaretin yankıları sürerken Latife El Durubi'nin Osmanlı bürokratı ve Abdülhamid'in doktoru Alaaddin El Durubi'nin torunu olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan ve Latife El Durubi, insani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ahmed Şara'nın eşi tanıdık çıktı

BİRLİKTE ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca, savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar ele alındı. El Durubi, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Ahmed Şara'nın eşi tanıdık çıktı

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ahmed Şara'nın eşi tanıdık çıktı

DEDEDİ TANIDIK ÇIKTI

Medyaya "Latife Şara" olarak da yansıyan Latife el Durubi'nin Osmanlı devleti bürokratlarından Abdülhamid'in doktoru Alaaddin El Durubi'nin torunu olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Zeynep Karataş'ın paylaştığı bilgilere göre, hem Ahmed Şara'nın hem de eşi Latife El Durubi'nin soyları, Suriye'nin devlet tecrübesine sahip aristokrat ailelerinden geliyor. Karataş; Şara ve Durubi ailelerinin Osmanlı bürokratları ve siyasetçileri yetiştirdiğini aktarırken, Ahmed Şara'nın Humuslu aristokrat bir ailenin kızıyla evlendiğini söyledi.

Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTn Ko:

Aaaa akraba çıktık Osmanlı’dan gelin bizdenmiş eee artık içi içe gireriz ??

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Haber YorumlarıDogrular:

Padişahım çok yaşa.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Birde tatile gidin sonra kavgaya başlayın

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

hey maşaAllah

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kuzey doğu Suriye'ye odaklanın beyler ABD Gazze'ye çöktü Pkk devleti ne alemde Gelişmeler nedir Yarın kandırıldık naraları atılmasın

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Haber YorumlarıHakan:

allah islam ulkelerinin birligini nadip etsin insallah

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